В Харьковской области задержали очередного педофила

Сегодня, 17:24

Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы

Фото:dpchas.com.ua
Фото:dpchas.com.ua

В городе Чугуев Харьковской области задержали педофила, который собирался растлить семилетнюю девочку. Об этом сообщает местное издание "Объектив". 

Мужчина привел ребенка к себе домой, но воспользоваться его доверчивостью не успел. Его заметили соседи и вызвали правоохранителей. Теперь ему, в зависимости от квалификации действий, грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее мы писали, как в Харькове 56-летний мужчина развращал детей. Жертвами педофила стали три мальчика в возрасте от 9 до 11 лет.

Напомним, в Никополе полицейские группы реагирования патрульной полиции задержали подозреваемого 26-летнего мужчину за развратные действия в отношении 11-летнего мальчикаМальчик вышел из урока в туалет, в котором неизвестный мужчина совершил в отношении мальчика развратные действия. Личность мужчины была установлена.

Как сообщалось, николаевский полицейский отправлял свои голые фото малолетней девочке
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