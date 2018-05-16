Трагедия под Нежином: активист рассказал, как резонанс помог наказать убийцу

После общественного резонанса вокруг случая под Нежином, где активисты требовали наказать всех причастных к гибели двухлетней девочки и зверских издевательств над ее пятилетней сестрой, вероятный виновник оказался в СИЗО, а чиновники, покрывавшие преступление, были уволены.

Об этом в своем Facebook сообщил активист Сергей Мазур, с сообщения которого в социальной сети и началась шумиха вокруг этого дикого случая.

"По трагедии в селе Мыльники, когда отчим-насильник убил двухлетнего ребенка и отправил в больницу ее 5-летнюю сестричку. Отчитываемся. Убийца Красуль в СИЗО, дело доходит до конца и сядет он надолго. На нарах ему несладко. Прокуратура прекратила попытки отмазать престуиника", – подчеркнул он.

Кроме того, по словам Мазура, "трое чиновников из-за своей преступной бездеятельности были уволены", а "мать, которая способствовала извращениям любовника, лишена родительских прав и вскоре тоже сядет на 3-5 лет".

Однако самым главным достижением активист считает то, что "пятилетняя девочка уже практически здорова и нашла себе новую нормальную семью".

"Если бы пару месяцев назад не общественный резонанс, акции, выбитые двери чиновников, давление на прокуратуру, запросы – то ничего не было бы. К сожалению, только так", – резюмировал он.

Напомним, в конце марта социальные сети всколыхнула история из села под Нежином, где состоялись похороны двухлетней девочки, которую, как подозревают, до смерти замучил отец-педофил, а также о тяжелом состоянии ее 5-летней сестры, которая оказалась в больнице.

"Пару дней назад состоялись похороны двухлетней девочки. Виновником трагедии стал ее отец Назар Красуль. Дитя погибло в результате множественных изнасилований и пыток. У девочки изувечено тело, травма головы, разорван ротик и половые органы", – писал Мазур.

Кроме того, "мать-алкоголичка на действия садиста никак не реагировала и даже способствовала его "желаниям", а "социальные службы такие условия существования детей считали нормальными, а множество просьб спасти детей и лишить убийц родительских прав игнорировались".

Тогда активисты подняли шумиху вокруг этой истории, провели митинг в центре Нежина, требуя наказать убийцу и чиновников, которые покрывали страшные преступления.

После общественного резонанса была проведена эксгумация погибшего двухлетнего ребенка. На теле девочки нашли следы жестоких избиений и сексуального насилия.