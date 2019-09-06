Ее сделали, в частности, для того, чтобы разгрузить город Лозовая

/ Фото: Сегодня

В Харьковской области заканчивают ремонт трассы Мерефа-Павлоград, которая проходит через город Лозовая.

Дорога здесь сделана практически с нуля, починены мосты и покрытия.

Десятки лет за этот разбитый и заброшенный путь никто не решался взяться. Сейчас здесь катки утрамбовывают новый асфальт. Кладут последний слой.

"Идет укладка верхнего слоя мелкозернистого асфальтобетона. Это уже конечный слой, дальше будет наноситься разметка" – сообщил руководитель строительства Александр Костенко.

Этой новенькой объездной дороги еще даже нет на карте. Ее сделали, чтобы разгрузить город Лозовая. Это первая за годы независимости новая трасса в Харьковской области, говорят строители.

"Снимали грунт, образовалось корыто. Стали завозить глину, потом щебень. Здесь как многослойный торт получается", – рассказывает куратор строительства Анатолий Гончаров.

Новая дорога — часть реконструкции трассы Мерефа- Павлоград. Это важное сообщение с Лозовой — крупнейшим районным центром, и с соседней Днепропетровской областью. Покрытие здесь не ремонтировали более 20 лет, а моста — вообще никогда. Дороги полностью обновили, рассказывает заместитель руководителя Службы автомобильных дорог области Сергей Пляка.

"Установлено новое барьерное ограждение и перила. Под путепроводом отремонтированы все опоры, все оштукатурено и заканчиваются работы по нанесению защитной краски", – говорит заместитель руководителя Службы автомобильных дорог Харьковской области Сергей Пляка.

Ежедневно по этой дороге проезжает более 10 тыс. автомобилей. Главная проблема этой трассы в том, что фуры ездят с большой перегрузкой. Чтобы предупредить это, здесь обустроили несколько пунктов взвешивания.

На сегодня капитально отремонтировали почти 80% всей трассы. И "Сегодня" проверили — уже теперь дорога от Харькова до Лозовой забирает вдове меньше времени. И аварийных участков не осталось.

"В этом году будет полностью восстановлено 76 км нового покрытия. Одновременно с ремонтом этой дороги мы строим новую дорогу в объезд города Лозовая. Это будет четвертая автомагистраль в Харьковской области, которая будет полностью отремонтирована для комфортного и безопасного движения по ней", – заявила глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

В следующем году дорожники планируют положить второй слой асфальта, а пока для комфорта водителей наносят разметку.

Напомним, о том, что Украина откажется от ямочного ремонта дорог, заявлял экс-премьер-министр Владимир Гройсман. Он отмечал, что капитальный ремонт более предпочтителен, ведь при нем есть гарантия. Впрочем, Гройсман тогда говорил именно о постепенной отмене аварийного ремонта.

Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости Украины. Однако для восстановления всех автомобильных путей нужно более триллиона гривен – столько будет составлятьдоходная часть всего госбюджета на 2019 год. Кроме того, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно 59 лет.

Ремонтировать дороги в 2019 году начали с февраля:

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