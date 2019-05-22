В Харьковской области женщина с сыном напали на полицейских с вилами
Дебоширы, которые оказывали сопротивление работникам полиции, хранили дома боеприпасы
В Балаклейском районе Харьковской области пенсионерка и двое ее сыновей с вилами набросились на полицейских.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, в полицию обратилась 59-летняя женщина и пожаловалась на соседей, которые угрожают ей физической расправой.
На место выехала группа реагирования. Полицейские пытались урегулировать конфликтную ситуацию. Однако соседи заявительницы – 61-летняя женщина и двое ее сыновей 41 и 42 лет - вели себя вызывающе и агрессивно. Вместо того чтобы успокоиться, женщина бросилась в сторону полицейских с вилами, а ее 41-летний сын бросил вилы в сторону правоохранителя. Чтобы прекратить незаконные действия, к дебоширам были применены меры принуждения.
Фото: полиция
Во время осмотра домовладения в доме обнаружили и изъяли четыре патрона калибра 7,62 мм и около 200 граммов пороха. Один из сыновей хозяйки пояснил, что боеприпасы он хранил без цели сбыта. Изъятое направлено на экспертизу.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины и по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Луганской области в гараже нашли арсенал оружия и взрывчатки. Смертоносные предметы были спрятаны в гараже 58-летнего мужчины. В частности, правоохранители изъяли пять реактивных гранатометов (РПГ-22 и РПГ-26), шесть автоматов Калашникова, 57 гранат (РГД-5, Ф-1, РГО, РКГ), три противопехотные мины МОН-50, 53 запалов к гранатам, 5 запалов к мин, 36 магазинов к АК, 15 сигнальных ракет и около 11 тысяч патронов различного калибра.
Напомним, недавно в Донецкой области в заброшенном здании нашли арсенал оружия. К сотрудникам Мирноградского отделения полиции обратился 18-летний местный житель, который сообщил, что нашел схрон с оружием.
А в Киеве оперативники задержали мужчину с арсеналом оружия из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В его квартире нашли винтовки "Мосина", противотанковую гранату РПГ-22 "Нетто", три корпуса гранаты Ф-1 с запалами УЗРГМ, часть обреза ружья, патроны калибра 5.45 – 2786 штуки, а также вещества, похожие на наркотическое средство каннабис и метамфетамин.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Харьковской области женщина с сыном напали на полицейских с вилами". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Прикарпатье обстреляли и ограбили автомобиль
Злоумышленниками оказались местные жители в возрасте 23 и 27 лет
Катастрофа F-16 в США: истребитель нес на борту боеприпасы
Источник не раскрыл, какого рода боеприпасы находились на борту F-16