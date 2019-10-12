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В результате страшного ДТП в Харькове пострадал полуторагодовалый ребенок

12 октября, 23:19

Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства аварии

В Харькове на перекрестке Александровского проспекта и улицы Северина Потоцкого произошло столкновение автомобилей Chevrolet Aveo и Volkswagen Polo. В результате инцидента пострадали 33-летняя женщина и ее 1,5-летний ребенок. ДТП случилось около 15:30 11 октября.

По информации пресс-службы Нацполиции области, обоих госпитализировали. Медики констатировали у ребенка ушибы и гематому, а у его матери – перелом предплечья. В больницу также попал 37-летний водитель Chevrolet Aveo с ушибами головы.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства аварии.

Как сообщалось, в Харькове ночью 4 октября легковушка влетела в карету скорой помощи, в результате ДТП спецавтомобиль перевернулся. Как установили правоохранители, 21-летний водитель Nissan, проезжая перекресток, не пропустил скорую с включенными проблесковыми маячками. В результате аварии травмы получили 61-летний водитель, 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитарка скорой. После оказания медицинской помощи всех пострадавших отпустили домой.

Кроме того, 29 сентября на трассе Чугуев – Великий Бурлук произошло лобовое ДТП – столкнулись грузовик и легковушка. Как выяснилось, 31-летний водитель MAN не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Lada Priora. На месте погибли 52-летний водитель легковушки и его 43-летний пассажир.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП Харьков ребенок столкновение

Источник: Сегодня

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