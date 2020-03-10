Не вышел из комы: в госпитале Харькова скончался украинский воин

Уже второй сын в семье ушел в вечность, сообщают волонтеры

Во вторник,10 марта, в Харьковском военно-медицинском клиническом центре умер 23-летний Богдан Петренко, который 3 марта был тяжело ранен в Луганской области.

Об этом сообщили в благотворительной организации "Сестры милосердия".

"Наш воин Богдан Александрович Петренко, 72-я бригада, попал в госпиталь 4 марта с очень сильным ранением. Боролся за жизнь. Но сегодня его не стало, он ушел в вечность. Второй сын в семье ушел в вечность", – написали волонтеры.

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В госпиталь его доставили 4 марта с ранением в голову. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. После операции военный находился в коме.

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Богдан Петренко – уроженец села Кощиевка (Фастовский район, Киевская область). Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев в Луганской области.

Ранее стало известно имя бойца, погибшего 10 марта во время обстрела украинского военного грузовика в селе Пески под Донецком – им оказался уроженец Кировоградской области разведчик Виктор Солтис. Погибший боец служил в 131-м отдельном разведывательном батальоне воинской части А1445.

Напомним, утром 10 марта оккупанты из противотанкового ракетного комплекса обстреляли украинский военный грузовик. В результате один из бойцов погиб на месте, еще один умер во время эвакуации. Кроме того, восемь солдат Вооруженных сил Украины получили ранения.

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