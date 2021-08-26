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Вернулась из Нигерии. В Харькове женщина с малярией попала в больницу

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
26 августа, 21:28
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Это девятый случай завозной малярии, зарегистрированный на территории региона с начала 2020 года
Женщина обратилась к врачу только спустя 4 дня, как почувствовала себя плохо. Фото: коллаж "Сегодня"
Женщина обратилась к врачу только спустя 4 дня, как почувствовала себя плохо. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове зарегистрирован завозной случай тропической малярии. Заболевшая – 42-летняя местная жительница, которая вернулась из Нигерии в Украину 16 августа.

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Об этом сообщается на официальном сайте Харьковского областного лабораторного центра.

"Во время пребывания в вышеупомянутой стране малярией не болела, но отмечала укусы комаров. Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания не проводила", – говорится в сообщении.

При проведении эпидемиологического расследования установлено, что 20 августа у женщины появились клинические признаки заболевания:

  • общая слабость;
  • головная боль;
  • повышение температуры до 38,5.

Но за медицинской помощью она обратилась только 24 августа. Больную госпитализировали и при обследовании у нее были обнаружены возбудители тропической малярии.

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Специалисты Харьковского городского филиала лабцентра провели эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий по месту жительства пациентки.

Это девятый случай завозной малярии, зарегистрированный на территории региона с начала 2020 года. Два из этих случаев были летальными.

Ранее мы сообщали, что в январе в Киеве зафиксировали два случая малярии. Двое украинцев заразились во время пребывания в Танзании.

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Также напомним, у гражданина Нигерии, который прибыл в Украину по личным делам, также обнаружили малярию.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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