Врач рассказала, где легче всего заразиться коронавирусом

Инфицированные часто не связывают болезнь с контактами со знакомыми - носителями COVID-19

В Украине все больше людей заражаются коронавирусом. Представитель Харьковского лабораторного центра Неля Новицкая рассказала, где вероятность подхватить вирус больше всего. Об этом сообщает "Украинское радио Харьков".

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​По ее словам, основным источником распространения коронавируса в Харькове является общественный транспорт. Люди там часто без защитных масок, а пациенты с COVID-19 часто не связывают болезнь с инфицированными контактными лицами. Поэтому есть большая вероятность, что они заражаются в городе.

"По результатам эпидрасследований, мы наблюдаем такую ​​картину, что самые тяжелые случаи происходят с пациентами, которые не являются контактными с уже существующими случаями. (...) Невооруженным глазом видно, что многие из харьковчан не используют средства индивидуальной защиты во время посещения общественных мест и при передвижении общественным транспортом. И мы считаем, что это является основным источником распространения заболевания в Харькове", - отметила Новицкая.

Напомним, мы сообщали, что в Харькове коронавирусом заразился работник Ленинского районного суда. Теперь учреждение работает в особом режиме.

Кроме того, в областном центре из-за быстрого распространения коронавируса ввели дополнительные карантинные ограничения.

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