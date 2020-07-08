Врач рассказала, где легче всего заразиться коронавирусом

В Украине все больше людей заражаются коронавирусом. Представитель Харьковского лабораторного центра Неля Новицкая рассказала, где вероятность подхватить вирус больше всего. Об этом сообщает "Украинское радио Харьков".
По ее словам, основным источником распространения коронавируса в Харькове является общественный транспорт. Люди там часто без защитных масок, а пациенты с COVID-19 часто не связывают болезнь с инфицированными контактными лицами. Поэтому есть большая вероятность, что они заражаются в городе.
"По результатам эпидрасследований, мы наблюдаем такую картину, что самые тяжелые случаи происходят с пациентами, которые не являются контактными с уже существующими случаями. (...) Невооруженным глазом видно, что многие из харьковчан не используют средства индивидуальной защиты во время посещения общественных мест и при передвижении общественным транспортом. И мы считаем, что это является основным источником распространения заболевания в Харькове", - отметила Новицкая.
Напомним, мы сообщали, что в Харькове коронавирусом заразился работник Ленинского районного суда. Теперь учреждение работает в особом режиме.
Кроме того, в областном центре из-за быстрого распространения коронавируса ввели дополнительные карантинные ограничения.
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