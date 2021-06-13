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Всему виной ВНО: в Харькове подросток спрыгнул с канатки и попал под маршрутку (видео)

13 июня 2021 20:33

Игорь Серов , Юлия Безпечная

Перед этим парень вел себя небезопасно и бросал вниз вещи, по предварительной информации, он был пьян

В Харькове подросток выпрыгнул из кабинки канатной дороги на проезжую часть и угодил под колеса микроавтобуса. По предварительной информации, парень был пьян и пытался покончить с собой из-за внешнего независимого оценивания (ВНО).

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Об этом сообщил начальник Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта, передает корреспондент "Сегодня".

Причем момент, когда парень вылез из кабинки, попал на видео.

Инцидент произошел вечером в воскресенье на улице Новгородской. На видео видно, что парень до этого высовывался из кабинки и бросил свой рюкзал другу, который находился на дороге внизу.

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Подросток выжил,, но у него черепно-мозговая травма и несколько переломов, он госпитализирован.

"На тот момент, когда его забирала бригада, была диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом плеча, перелом бедра и алкогольное опьянение. Была суицидальная попытка из-за того, что, якобы, плохо сдал ЗНО. О суицидальной попытке стало известно от его знакомых, которые ехали в этой кабинке", – рассказал Виктор Забашта.

Как сообщила корреспонденту "Сегодня", спикер полиции Харьковской области Елена Баранник, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая сейчас выясняет все обстоятельства происшедшего на канатной дороге".

Напомним, накануне в Харькове правоохранители задержали мужчину, который разгуливал по детской площадке с пистолетом. Он вел себя агрессивно и угрожал полицейским.

Мы также писали, что в Харькове 16-летний парень напал на девочек и жестоко их избил. Одну из них он бросил на землю и пинал ногами.

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