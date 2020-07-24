Выдавали себя за сотрудников СБУ: в Харькове "накрыли" опасную банду рэкетиров

В Харьковской области, где недавно арестовали четырех членов "группировки Князя", разоблачили еще одну преступную банду. Злоумышленники требовали деньги с предпринимателей, угрожая физической расправой.

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Как сообщили в пресс-службе СБУ, в частности, они вымогали 1,6 миллиона гривен и 40 тысяч евро от представителя местного бизнеса. По предварительным данным следствия, деньги с коммерсанта "выбивали" участники межрегиональной банды, которую организовал житель областного центра.

Эти суммы потерпевший должен был перевести на банковский счет одного из членов группировки. В случае отказа, ему угрожали насилием и физической расправой. Кроме того, злоумышленники выдавали себя за сотрудников Службы безопасности Украины.

Отмечается, что правоохранители провели пять обысков по месту жительства и работы участников банды.

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"Сейчас решается вопрос о сообщение организатору и двум участникам группировки, которые являются представителями криминальных кругов столицы, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

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На данный момент СБУ проверяет возможную причастность подозреваемых в совершению других тяжких преступлений.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали рэкетиров, которых координировал "вор в законе".

Также напомним, что в Киеве рэкетиры вымогали у бизнесмена 20 тысяч долларов "долга". От финансиста требовали денег и угрожали ему убийством.

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