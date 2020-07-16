Вышла из дома и не вернулась: в Харькове почти неделю ищут пропавшую девочку (фото)

У девушки длинные рыжие волосы и карие глаза

В Харьковской области полицейские несколько дней разыскивают местную жительницу Елену Забазнову.

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Как рассказала пресс-служба, девушка 2002 года рождения еще 11 июля ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Пропавшая выглядит на 15-20 лет, имеет рост 165-175 см, среднего телосложения. У нее рыжие длинные волосы и карие глаза. При себе имела черный рюкзак небольшого размера.

Полиция просит людей, которые видели девочку или знают о ее местонахождении, сообщить правоохранителям.

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Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

А в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками . Подробнее об инциденте смотрите в сюжете "Сегодня":

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