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Взрыв в Харькове: опубликовано видео и данные о троих погибших

30 ноября, 18:03

Стало известно о предварительной версии причины мощного взрыва

В полиции Харькова сумели установить личности трех человек, погибших в результате мощного взрыва, который произошел утром 30 ноября в одном из гаражных кооперативов.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, погибшими оказались мужчины в возрасте от 21 до 36 лет, а предварительной причиной трагедии называют неисправность газового оборудования автомобиля.

Сообщается также, что сначала произошло возгорание, а затем взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия. Тела двоих погибших обнаружили в салоне автомобиля ВАЗ-2108, еще один лежал рядом с машиной.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

Между тем, в сети было опубликовано видео взрыва на улице Зеленодольской – кадры с камеры видеонаблюдения опубликовал Telegram-канале "Типичное ХТЗ". Судя по записи, в гараже произошло два взрыва и у харьковчан не было шансов остаться в живых.

Напомним, трагедия произошла около 05:30. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что разрушены перекрытия и стены гаража. В 06:16 пожар был ликвидирован и после этого бойцы ГСЧС более четырех часов разбирали завалы при помощи крана и экскаватора.

Сначала бойцы ГСЧС обнаружили тело одного погибшего, а вскоре выяснилось, что еще два обгоревших трупа находятся в автомобиле ВАЗ-2108. Работы были закончены лишь в 10:48.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на столичном рынке взорвали гранату. Как рассказал сотрудник охранной фирмы, взрыв прогремел в проходе между МАФами. Выяснилось, что на территорию рынка зашел неизвестный и бросил взрывчатку.

Также сообщалось, что ранее в Киеве в результате взрыва на улице Пушкинской двое мужчин погибли, девушка получила ранения.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в Киевской области участник АТО после ссоры с женой взорвал гранату.

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Харьков взрыв гараж погибшие

Источник: Сегодня

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