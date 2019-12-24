Захват заложницы в Харькове: появилось видео и новые подробности

Иллюстрация / Фото: Facebook

В полиции Харькова рассказали подробности о захвате заложницы и причинах, толкнувших злоумышленника на преступление.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, было установлено, что 37-летний харьковчанин ранее не был судим, но привлекался к административной ответственности за употребление алкоголя в общественных местах.

"Накануне происшествия злоумышленник распивал алкоголь вместе со своей знакомой. Женщина пожаловалась ему на своего мужа, который находился в больнице. Она рассказала, что тот ее постоянно унижает и устраивает скандалы. Мужчина пообещал наказать обидчика", - говорится в сообщении.

Утром следующего дня злоумышленник напал на случайную прохожую и решил обменять ее на мужа своей знакомой, чтобы с ним "разобраться".

Напомним, в Одессе мужчина взял в заложницы беременную женщину и ее подругу, требуя выкуп. "Чтобы выманить злоумышленника из квартиры, заявитель по совету полицейских договорился передать деньги на улице. На встречу с подозреваемым мужчина пришел в сопровождении правоохранителей. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции", – рассказали полицейские.

Как ранее сообщали новости "Сегодня", на Закарпатье депутат поселкового совета держал в заложниках мигрантов. Правоохранители разоблачили преступную группу, которая переправляла мигрантов за границу, в частности в Словакию и Венгрию. Тех, кто не смог оплатить путешествие, удерживали в неволе. Организатором группировки оказался депутат поселкового совета, которому помогали трое местных. Во время спецоперации правоохранители освободили семью. Четырех человек держали в подвале. Одному удалось сбежать и обратиться в полицию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram