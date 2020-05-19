Харьковского копа накажут за фото голой женщины с отрезанной головой дочери

Полиция расследует инцидент, который произошел вокруг убийства 13-летней Кристины Пьяновой в поселке Подворки, что под Харьковом.

Как оказалось, фото обнаженной Татьяны Пьяновой, подозреваемой в убийстве дочери, в Сеть выложил правоохранитель. Об этом сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, передает newsroom.kh.ua.

Фото подозреваемой, а также пакета, в котором лежала отрубленная голова, появились в соцсетях сразу же после задержания Татьяны Пьяновой.

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По словам Сокуренко, проверка показала, что снимок женщины в Сеть выложил боец батальона полиции особого назначения.

"Расследование будет закончено, работник будет наказан", – отметил он.

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Что касается публикации снимка отрубленной головы, проверку по данному факту проводит управление патрульной полиции в Харьковской области.

Напомним, в поселке Подворки, что под Харьковом, 30 апреля была задержана 38-летняя Татьяна Пьянова, которая шла по улице абсолютно голой, а в пакете несла отрезанную голову своей 13-летней дочери Кристины.

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Как сообщается в решении Ленинского суда Харькова, Пьянова подозревается в том, что, находясь в своем доме, нанесла дочери не менее 20 ударов ножом по голове и лицу, а затем отрезала девочке голову. По решению суда подозреваемая была отправлена в СИЗО на время расследования.

В свою очередь соседи рассказали сайту "Сегодня" о необычных вещах, которые происходили накануне убийства девочки. По их словам, Татьяна Пьянова отдала брату все иконы, а также накрыла зеркало черной тканью.

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