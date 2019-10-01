Аксенов отказался от должности "главы" правительства Крыма

Сергей Аксенов. Фото: rk.gov.ru

В захваченном россиянами Крыму ставленник оккупантов Сергей Аксенов, ранее "избранный" главой полуострова, решил отказаться от совмещения этой "должности" с постом руководителя "правительства".

Как сообщает "Крым.Реалии", на рассмотрение оккупационного "парламента" Аксенов внес кандидатуру Юрия Гоцанюка и этот вопрос депутаты рассмотрят на заседании 1 октября.

"О согласовании назначения Гоцанюка Ю. М. на должность председателя Совета министров республики Крым", – сказано в повестке заседания "парламента" полуострова.

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В настоящее время Гоцанюк возглавляет оккупационное "правительство" в статусе исполняющего обязанности "вице-премьера", заняв этот пост после "переизбрания" Аксенова.

Напомним, мы писали, что президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым по случаю "празднования" россиянами пятой годовщины аннексии полуострова. Он назвал знаменательным день кражи полуострова у Украины 18 марта в 2014 году.

Кроме этого, оккупационные "власти" аннексированного Россией Крыма собираются снова везти в РФ бесценные полотна художника-мариниста Ивана Айвазовского, которые ныне находятся в Феодосийской картинной галерее.

Также мы писали, что только усиление санкций США и Евросоюза в отношении Москвы заставят ее отказаться от оккупации Крыма и он вернется Украине. Уже на сегодняшний день международные ограничительные меры сильно навредили России, хоть и не заставили прекратить агрессию. Об этом сказал в в Вашингтоне экс-посол США в Киеве, сейчас – вице-президент Института мира США Уильям Тэйлор.

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