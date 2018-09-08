Авария с Крымским мостом: опубликовано видео

Сегодня, 19:58

Ранее в опору автодорожной части моста врезался плавкран

Керченский мост. Фото: most.life
Керченский мост. Фото: most.life

Аварии, которая произошла с Крымским мостом 8 сентября из-за шторма, попала на видео, которое пользователи сети опубликовали в Youtube.

Как сообщалось, штормом в акватории Керченского пролива был сорван с якоря плавкран, который находился на якорной стоянке. Экипаж пытался взять судно под контроль, чтобы избежать аварии, но штормовой ветер прибил средство Крымскому мосту на участке между островом Тузла и фарватером. В результате плавкран врезался в опору 227 автодорожной части моста.

Согласно информации, стрела плавкрана повредила одну мачту освещения, также погнуты несколько метров барьерного ограждения моста.

Напомним, что ранее у моста появились новые проблемы. В частности, затягиваются работы по обеспечению транспортной безопасности.

Напомним, что Украина оспорила незаконное строительство моста в суде. В Верховной Раде при этом сообщили, что Международный суд к концу 2018 года возьмется за Керченский мост. Также Европейский Союз расширил санкционный список, связанный с аннексией Крыма Россией, а также строительством моста через Керченский пролив. 
авария, шторм, Керченский пролив, Керченский мост

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"Сегодня"

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