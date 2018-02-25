Автобус врезался в дерево в Крыму: среди пострадавших есть дети

В общем в результате аварии пострадали шесть человек

Недалеко от села Новоэстония в Красногвардейском районе оккупированного Россией Крыма микроавтобус врезался в дерево. Об этом сообщает ren.tv.

Как сообщает издание, в результате этой аварии пострадали шесть человек. Также отмечено, что среди них было двое детей.

Другие подробности инцидента на данный момент неизвестны.

Напомним, что в индийском городе Музаффарпур на востоке страны автомобиль на высокой скорости врезался в здание школы: девять школьников погибли. Также в результате жуткого инцидента еще не менее 24 человек получили ранения: их госпитализировали в больницу.

Ранее в Киеве на перекрестке проспекта Алишера Навои и бульвара Перова произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Renault и Skoda. В Renault сработали все подушки безопасности, но так как водитель был не пристегнут, она получил травмы и был госпитализирован. Водитель автомобиля Skoda вылетел через боковое окно, упал под бордюр и погиб от полученных травм.

А в полиции Киева рассказали подробности смертельного ДТП на улице Хоткевича.