Часть оккупированного Симферополя останется без света: подробности

Энергоснабжения на некоторых улицах будет отсутствовать весь день

Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

В оккупированном Россией Симферополе несколько улиц 31 октября отключат от энергоснабжения на весь день. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".

"Электроэнергия 31 октября будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Вилар 10-54 (чет), 19-61 (нечет), ул. Садовая 94-102 (чет), 97-103/9 (нечет)", – говорится в сообщении.

В предприятии отметили, что отключение света связано с внеплановыми работами.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что оккупированный Крым страдает от нехватки воды. Из-за массовых отключений водоснабжения местным пришлось организовать массовый подвоз воды. Из-за проблем с водоснабжением на полуострове собираются использовать еще три подземные скважины.

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Еще мы рассказывали, что строительство Керченского моста уже привело к экологической катастрофе в Азовском море. Жители Геническа Херсонской области обнаружили массовое вымирание медуз. Люди отмечают, что такого раньше не было.

Также мы писали, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.

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