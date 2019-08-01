Жители украинских приморских городов бьют тревогу и говорят, что такого раньше не было

/ Фото: Facebook

Керченский мост спровоцировал экологическую катастрофу в Азовском море: появились жуткие кадры https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82,%20%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82,%20%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82 2019-08-01T13:29:00+03:00 Украина Жители украинских приморских городов бьют тревогу и говорят, что такого раньше не было

Строительство Керченского моста уже привело к экологической катастрофе в Азовском море. Жители Геническа Херсонской области обнаружили массово вымирание медуз. Соответствующие кадры опубликовала в Facebook юрист Богдана Чернявская.

Люди отмечают, что такого раньше не было.

"Как вы понимаете это не нормально для Азовского моря. Такого никогда не было. Причиной всему этому – строительство Керченского моста, выбросы, глобальное потепление также имеет влияние. Помните, эту планету мы арендуем у своих детей. А пляж закрыт. Купаться опасно", – написала она.

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В комментариях пользователи также отмечают изменения в Азовском море и добавляют свои фото и видео экологического бедствия.

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"У нас в Азовском такого никогда не было. Да и в Бердянске прям такого не видела, но стала замечать, как изменилось море".

"В прошлом году в Железном Порту такую катастрофу наблюдали".

Как сообщали новости "Сегодня", в прокуратуре АР Крым заявляли, что Керченский мост несет серьезную угрозу для Украины. Следователи указывают на нарушение Россией правил экологической безопасности при строительстве моста, что вредит экосистеме Азовского моря.

Кроме того, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщали об использовании россиянами при строительстве Керченского моста токсичного песка и мышьяка.

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