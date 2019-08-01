Керченский мост спровоцировал экологическую катастрофу в Азовском море: появились жуткие кадры

Строительство Керченского моста уже привело к экологической катастрофе в Азовском море. Жители Геническа Херсонской области обнаружили массово вымирание медуз. Соответствующие кадры опубликовала в Facebook юрист Богдана Чернявская.
Люди отмечают, что такого раньше не было.
"Как вы понимаете это не нормально для Азовского моря. Такого никогда не было. Причиной всему этому – строительство Керченского моста, выбросы, глобальное потепление также имеет влияние. Помните, эту планету мы арендуем у своих детей. А пляж закрыт. Купаться опасно", – написала она.
В комментариях пользователи также отмечают изменения в Азовском море и добавляют свои фото и видео экологического бедствия.
"У нас в Азовском такого никогда не было. Да и в Бердянске прям такого не видела, но стала замечать, как изменилось море".
"В прошлом году в Железном Порту такую катастрофу наблюдали".
Как сообщали новости "Сегодня", в прокуратуре АР Крым заявляли, что Керченский мост несет серьезную угрозу для Украины. Следователи указывают на нарушение Россией правил экологической безопасности при строительстве моста, что вредит экосистеме Азовского моря.
Кроме того, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщали об использовании россиянами при строительстве Керченского моста токсичного песка и мышьяка.
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