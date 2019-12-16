Часть оккупированного Симферополя останется без света: подробности

Энергоснабжения будет отсутствовать весь день

/ Фото: Pixabay

В оккупированном Симферополе несколько улиц в понедельник, 16 декабря, на весь день останутся без энергоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".

Электроэнергия будет отсутствовать по следующим адресам:

ул. Надинского, 5,15, 20;

ул. Барышева, 72-78/36 (чет), 49-63 (нечет);

ул. Коммунаров, 76;

пер. Автобусный, 2.

В компании отметили, что отключение связано с ремонтными работами.

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Кроме того, в Симферополе снова начались проблемы с водой – 2 декабря часть города осталась без водоснабжения. Также мы сообщали, что Симферопольское водохранилище высохло практически до дна. Теперь по пересохшему дну одного из крупнейших водоемов полуострова, которое еще совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили.

А в Севастополе из-за проблем с водоснабжением города подконтрольные России власти собирались использовать еще три подземные скважины.

Также мы писали, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.

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