Часть оккупированного Симферополя снова осталась без света: названа причина

В последнее время в городе часто отключают электроснабжение

/ Фото: Pixabay

В оккупированном Россией Симферополе снова отключают свет – часть города будет обесточена с 9:00 до 12:00. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".

Электроэнергия будет отсутствовать по следующим адресам:

ул. Оленчука, 2-40 (чет),25-59 (нечет);

ул. Алексеева, 24-34(чет), 7-35 (нечет);

пер. Дальний, 22-10 (чет), 16а, 5-9/18 (нечет);

ул. Центральная, 2-16а (чет),1-15 (нечет);

пер. Малосадовый, 16;

проезд Ближний, 1, 2-8 (чет), 5-9 (нечет);

ул. Клубная, 1-9;

ул. Осипенко, 38/1 ГП, 32-64 (чет), 33/26, 49-65 (нечет).

Отключение света в городе снова объяснили ремонтными работами.

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Кроме того, в Симферополе снова начались проблемы с водой – 2 декабря часть города осталась без водоснабжения. Также мы сообщали, что Симферопольское водохранилище высохло практически до дна. Теперь по пересохшему дну одного из крупнейших водоемов полуострова, которое еще совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили.

А в Севастополе из-за проблем с водоснабжением города подконтрольные России власти собирались использовать еще три подземные скважины.

Также мы писали, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздух.

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