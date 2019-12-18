Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,47
26,2

Часть оккупированного Симферополя снова осталась без света: названа причина

18 декабря, 09:43

В последнее время в городе часто отключают электроснабжение

/ Фото: Pixabay

В оккупированном Россией Симферополе снова отключают свет – часть города будет обесточена с 9:00 до 12:00. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".

Электроэнергия будет отсутствовать по следующим адресам:

  • ул. Оленчука, 2-40 (чет),25-59 (нечет);
  • ул. Алексеева, 24-34(чет), 7-35 (нечет);
  • пер. Дальний, 22-10 (чет), 16а, 5-9/18 (нечет);
  • ул. Центральная, 2-16а (чет),1-15 (нечет);
  • пер. Малосадовый, 16;
  • проезд Ближний, 1, 2-8 (чет), 5-9 (нечет);
  • ул. Клубная, 1-9;
  • ул. Осипенко, 38/1 ГП, 32-64 (чет), 33/26, 49-65 (нечет).

Отключение света в городе снова объяснили ремонтными работами.

Реклама

Кроме того, в Симферополе снова начались проблемы с водой – 2 декабря часть города осталась без водоснабжения. Также мы сообщали, что Симферопольское водохранилище высохло практически до дна. Теперь по пересохшему дну одного из крупнейших водоемов полуострова, которое еще совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили.

А в Севастополе из-за проблем с водоснабжением города подконтрольные России власти собирались использовать еще три подземные скважины.

Также мы писали, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздух.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Крым Симферополь отключение электричество причины

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский объяснил, почему Путин выглядел злым на переговорах
Зеленский объяснил, почему Путин выглядел злым на переговорахПолитика
В Кремле ответили на слова Зеленского:
В Кремле ответили на слова Зеленского: "Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме"Политика
"Клуб любителей оккупации": какие страны не поддержали резолюцию по КрымуПолитика
Россия грабит Украину в Крыму: удастся ли сохранить исторические ценности и памятники
Россия грабит Украину в Крыму: удастся ли сохранить исторические ценности и памятникиКрым
В лобовом ДТП в Крыму погибли четыре человека: подробности
В лобовом ДТП в Крыму погибли четыре человека: подробностиКрым
Воздушный бой над Крымом: оккупанты
Воздушный бой над Крымом: оккупанты "дразнят" УкраинуКрым

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...