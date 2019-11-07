Часть Симферополя снова останется без света: названы причины

На нескольких улицах города электроснабжения не будет весь день

/ Фото: Pixabay

В оккупированном Симферополе 7 ноября несколько улиц отключают от энергоснабжения на весь день. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".

"Электроэнергия 7 ноября будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Амет-Хана Султана, 98; ул. Абдуль Тейфук, 27; ул. Вилар, 10-54 (чет), 54/57, 19-61 (нечет); ул. Садовая, 94-102 (чет), 97-103/9 (нечет); Каменский массив: СТ "Консервщик", СТ "Дорожник"; СТ "Снежинка", СТ "Монтажник", СТ "Строитель", СТ "Дзержинец", СТ "Рябина", – говорится в сообщении.

В предприятии отметили, что отключение света в городе связано с капитальным ремонтом и заменой опор.

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Отметим, что в последнее время в Крыму часто отключают электроснабжение. В частности, 5 ноября без света остались улицы в Симферополе и Севастополе.

Кроме того, новости "Сегодня" писали о том, что оккупированный Крым страдает от нехватки воды. Из-за массовых отключений водоснабжения местным жителям пришлось организовать массовый подвоз воды. Из-за проблем с водоснабжением на полуострове собираются использовать еще три подземные скважины.

Также сообщалось, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.

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