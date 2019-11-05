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В двух городах оккупированного Крыма отключат свет: подробности

5 ноября, 08:39

Электроснабжения не будет на части улиц Симферополя и Севастополя

/ Фото: Pixabay

В оккупированных Симферополе и Севастополе 5 ноября на некоторых улицах отключат свет. Электричества не будет с 8:00 до 17:00, сообщили в "Крымэнерго".

В частности, в Симферополе света не будет на переулке Гранитный, 26; улице Вилар 10-54, 19-61; улице Садовая 94-102; 97-103/9.

А в Севастополе электроснабжение будет отсутствовать на улице Маршала Блюхера 9; улице Героев Сталинграда 22; улице Пролетарской 7,15; улице Клубной 1-9, 15; улице Неглинной 1-12, 51-В; улице Красивой 52-а, 56, 58, 66-6, 70-а, 74-а, 74/1, 78, 92; улице Волнистой 45, 47, 50, 53, 54, 57, 59, 61.

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Ранее мы сообщали, что 1 ноября в Симферополе были обесточены восемь улиц. В пресс-службе предприятия "Крымэнерго" рассказали, что отключение света в городе было связано с внеплановыми работами.

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Кроме того, новости "Сегодня" писали о том, что оккупированный Крым страдает от нехватки воды. Из-за массовых отключений водоснабжения местным жителям пришлось организовать массовый подвоз воды. Из-за проблем с водоснабжением на полуострове собираются использовать еще три подземные скважины.

Также сообщалось, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.

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Крым свет Симферополь Севастополь отключение электроснабжение

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