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Число заболевших растет: что известно о ситуации с COVID-19 в Крыму

13 августа, 15:23

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За все время эпидемии выздоровели 1133 человека

В аннексированном Крыму за все время пандемии зарегистрировано 1637 случаев заражения коронавирусом. А за прошедшие сутки, 12 августа, COVID-19 подтвердили у 42 человек.

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Как сообщил самопровозглашенный "глава" полуострова Сергей Аксенов на своей странице в Facebook, 8 новых случаев выявили при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 – при скрининге здорового населения.

Таким образом, на данный момент в Крыму зарегистрировано 1637 случаев новой коронавирусной инфекции. А выздоровевших за весь период – 1133 человек.

Ранее мы сообщали, что оккупационные власти Крыма отменили обязательный двухнедельный карантин для всех, кто пересекает административную границу в сторону полуострова.

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Также напомним, в Крыму специально занижают статистику COVID-19.

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Кроме того, в Крыму специалисты Роспотребнадзора начали искать вирус в воде. Они решили проверить воду из моря, бассейнов и аквапарков на наличие возбудителя коронавируса.

Во что оккупанты превратили Крым за шесть лет аннексии, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Крым статистика Украина инфекция заражение коронавирус заболевшие COVID-19
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