Чубаров объяснил последствия обмена пленными без крымских татар

Рефат Чубаров. Фото: Facebook

Украинская власть, соглашаясь на обмен для освобождения украинских граждан, находящихся в заложниках в России, но без крымских татар, только поощряет страну-агрессора укрепиться во временно оккупированном Крыму. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Сколько должны выдать агрессору его же террористов-"цемахов", чтобы освободить всех украинских заложников? Согласно данным украинских правозащитников, в настоящее время в России и в оккупированном Крыму по сфабрикованным обвинениям в местах лишения свободы находятся 130 граждан Украины, большинство из которых – крымские татары", - отметил Чубаров.

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Он добавил, что "как вы понимаете, заточенные в российских тюрьмах крымские татары не подлежат обмену, потому что российские оккупанты объявили с момента захвата ими Крыма всех его жителей, граждан Украины, своими гражданами".

"А украинская власть, соглашаясь с любыми форматами обмена/освобождения своих граждан, находящихся в заложниках в России, но без крымских татар, на самом деле лишь поощряет страну-агрессора в его потугах укрепиться во временно оккупированном Крыму. Не говоря уже о колоссальных моральных страданиях и разочарованиях, что испытывают граждане Украины, которые проживают во временно оккупированном Крыму", – отметил председатель Меджлиса.

Как передавали новости "Сегодня", на днях сообщалось о чуть ли не свершившемся обмене заложниками между Россией и Украиной. Доходило до известий, что в одном из украинских аэропортов даже якобы приземлялся самолет из России, а в Москве ждали борт из Киева. Однако, как сообщали официальные лица в Украине, обмен не состоялся и ожидается в ближайшее время. Более подробно читайте в материале: Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент.

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