Обмен пленными между Украиной и Россией: росСМИ выяснили важные подробности

По данным источников, обмен может произойти уже в ближайшие дни, пока продолжаются переговоры по спискам

/ Фото: AFP

По его сведениям, первоначально Москва и Киев договорились об обмене по формуле "35 на 35", но к 7 сентября в нее могут внести изменения, переговоры будут продолжаться вплоть до этой даты.

Под вопросом остается выдача Украине Станислава Клыха и Николая Карпюка, осужденных в России на длительные сроки по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне, сказал источник. Ранее о том, что у Москвы "особая позиция" по их выдаче говорил президент Владимир Путин.

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Также под вопросом выдача двух сотрудников Службы безопасности Украины, которых захватили вместе с моряками в Керченском проливе.

По его словам, Киев собирался выдать обвиняемого в госизмене главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения рейса MH17 Владимира Цемаха, а также бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, осужденных за госизмену и дезертирство. Вышинский ранее говорил, что не согласен на обмен и хочет добиться оправдания в украинском суде. Однако позже появилась информация, что он согласился на обмен.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры об обмене заложниками с Украиной подходят к завершению и в ближайшее время состоится взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Как передавали новости "Сегодня", на днях сообщалось о чуть ли не свершившемся обмене заложниками между Россией и Украиной. Доходило до известий, что в одном из украинских аэропортов даже якобы приземлялся самолет из России, а в Москве ждали борт из Киева. Однако, как сообщали официальные лица в Украине, обмен не состоялся и ожидается в ближайшее время. Более подробно читайте в материале: Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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