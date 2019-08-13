Чубаров ответил на требование российских властей возобновить поставки воды в Крым

Украина обязана использовать природные ресурсы, имеющиеся на ее территории, в противостоянии российской агрессии

Рефат Чубаров. Фото: Facebook.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров исключил возможность возобновления поставок воды и света в аннексированный Россией Крым. Об этом он написал в Facebook, отвечая на требование российских властей возобновить поставки воды в Крым.

"Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды, электроэнергии или восстановление железнодорожного сообщения между материковой Украиной и Крымом вне темы безусловной, полной и немедленной деоккупации Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей", – написал Чубаров.

По его словам, Украина обязана использовать природные ресурсы, имеющиеся на ее территории, в противостоянии российской агрессии и для освобождения захваченных территорий.

"Прекращение поставок днепровской воды на Крымский полуостров в марте 2014 года, а затем осуществленная с 20 сентября 2015 года крымскотатарской и украинской общественностью товарная блокада Крыма, и несколько месяцев позже – полное прекращение поставок электроэнергии во временно оккупированный Крым, сделало дороже российским оккупантам ежегодное содержание оккупированного ими Крыма на несколько миллиардов долларов", – добавил Чубаров.

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Ранее "постпред Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов, потребовав у Украины пустить воду по Северо-Крымскому каналу на незаконно аннексированный Россией полуостров.

"Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", — сказал чиновник.

Кроме того, Мурадов просил Кремль помочь начать переговорный процесс с Украиной о пропуске "их воды".

Ранее Рефат Чубаров назвал единственным условием, при котором материковая Украина может дать воду полуострову, "конкретный план деоккупации Крыма" с этапами, датами и хроникой вывода российских войск.

При этом постоянный представитель президента Украины в автономной республике Антон Кориневич назвал позицию Киева по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым "правильной и верной", поскольку таким образом Украина применяет имеющиеся у нее механизмы для давления на государство-оккупанта.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию заявил, что аннексированный Россией Крым обязательно вернется в состав Украины.

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