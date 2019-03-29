Задержанных в Крыму крымских татар перевезли в Ростов-на-Дону – журналист
Арестованных крымских татар вывезли с оккупированного полуострова
После обысков и арестов в аннексированном Крыму оккупанты перевезли 20 крымских татар перевезли с полуострова в Ростов-на-Дону. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.
"Арестованные, по меньшей мере 20 человек, в Ростове", – написал он, при этом не уточнив источника этих сведений.
Также Наумлюк отметил, что адвокатам, которые пытались посетить своих подзащитных в изоляторе временного содержания, тюремщики заявили, что арестованных там не было.
"Руководитель следственной группы Сергей Махнев, по имеющейся информации, выехал в Москву. Также выяснилось, что документы по делу подписаны не в Крыму, а 1-м замначальника следственного управления ФСБ РФ, генерал-лейтенантом Петуховым В.В. Защита опасается, что всех арестованных крымских татар вывезли в Москву", – заявлял журналист.
В свою очередь, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Facebook сообщила, что она обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой, а также к украинскому посольству в Москве и генеральному консульству Украины в Ростове с просьбой выяснить место нахождения арестованных.
"Адвокатам, которые 29 марта пытались посетить своих подзащитных в ИВС Симферополя и активистам, которые пытались передать передачи в СИЗО, представители учреждений сообщили, что такие граждане там отсутствуют", – отметила Денисова.
Также она добавила, что существует "подозрение, что часть из них или всех крымских татар вывезли в город Ростов-на-Дону или в Москву".
Напомним, что российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".
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