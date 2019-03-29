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Задержанных в Крыму крымских татар перевезли в Ростов-на-Дону – журналист

Сегодня, 20:32

Арестованных крымских татар вывезли с оккупированного полуострова

Оккупанты в Крыму задержали крымских татар. Скриншот
Оккупанты в Крыму задержали крымских татар. Скриншот.
Задержанных в Крыму крымских татар перевезли в Ростов-на-Дону – журналист //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b52/e7a/5c9b52e7a1082.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b52/e7a/5c9b52e7a1082.png Крым Арестованных крымских татар вывезли с оккупированного полуострова

После обысков и арестов в аннексированном Крыму оккупанты перевезли 20 крымских татар перевезли с полуострова в Ростов-на-Дону. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.

"Арестованные, по меньшей мере 20 человек, в Ростове", – написал он, при этом не уточнив источника этих сведений.

Также Наумлюк отметил, что адвокатам, которые пытались посетить своих подзащитных в изоляторе временного содержания, тюремщики заявили, что арестованных там не было.

"Руководитель следственной группы Сергей Махнев, по имеющейся информации, выехал в Москву. Также выяснилось, что документы по делу подписаны не в Крыму, а 1-м замначальника следственного управления ФСБ РФ, генерал-лейтенантом Петуховым В.В. Защита опасается, что всех арестованных крымских татар вывезли в Москву", – заявлял журналист.

В свою очередь, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Facebook сообщила, что она обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой, а также к украинскому посольству в Москве и генеральному консульству Украины в Ростове с просьбой выяснить место нахождения арестованных.

"Адвокатам, которые 29 марта пытались посетить своих подзащитных в ИВС Симферополя и активистам, которые пытались передать передачи в СИЗО, представители учреждений сообщили, что такие граждане там отсутствуют", – отметила Денисова.

Также она добавила, что существует "подозрение, что часть из них или всех крымских татар вывезли в город Ростов-на-Дону или в Москву".

Напомним, что российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".

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Тег Крым, Денисова, ростов, крымские татары

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