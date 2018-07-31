ЕС усилил санкции за Крымский мост: в МИД РФ новая истерика

Захарова решила, что санкции против строительных компаний ударят по жителям оккупированного Россией полуострова

Новые санкции Европейского союза в отношении шести российских компаний взволновали МИД России. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти санкции – "подрывная политика, направленная против жителей" оккупированного Россией Крыма.

По ее словам, этими санкциями Запад "поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры".

Вместе с тем, если рассмотреть компании, которые попали под европейские санкции за строительство Керченского моста, не совсем ясно, "заботится" Захарова больше о жителях оккупированного Россией Крыма или о российских олигархах и приближенных к власти промышленниках.

Так, в санкционный список были добавлены такие организации:

ОАО "Институт Гипростроймост";

ПАО "Мостотрест";

ООО "Стройгазмонтаж";

ООО "Стройгазмонтаж-Мост".

Ограничительные меры в их отношении связаны с участием в строительстве моста. При этом для последних трех отягчающим обстоятельством стал тот факт, что все они, по данным ЕС, принадлежат Аркадию Ротенбергу, который числится в черном списке ЕС с июля 2014 года.

Также судостроительный завод "Залив" попал под ограничения за участие в строительстве железной дороги к мосту через Керченский пролив, в то время как АО "ВАД" – подрядчик прокладки федеральной трассы "Таврида" в Крыму.

Отметим, при этом российский генподрядчик строительства "Крымского моста" "Стройгазмонтаж" уверяет, что его включение в санкционный список не отразится на реализации проекта.

Напомним, в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму. Последний – это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.

Эти меры приняты в рамках так называемой Стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией, действуют до 31 января 2019 года с возможностью продления. Согласно данным Совета ЕС, к настоящему моменту ограничения введены в отношении 155 физических лиц и 44 организаций.

18 июня Европейский Союз продлил санкции в отношении России на год. Это решение было принято на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге. Ограничительные меры продлены без обсуждения, просто утвердив согласованное ранее постоянными представителями стран ЕС решение. "Крымский пакет" санкций Евросоюза против России продлевается на годовой срок, и теперь санкции действуют до 23 июня 2019 года.

15 мая, российский президент Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), а "необходимость" в его строительстве возникла после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

В Верховной Раде сообщили, что Международный суд к концу 2018 года возьмется за Керченский мост.



