"Задержание" украинского десантника в Крыму: ВСУ разоблачили фейковое видео

После того, как на прошлой неделе на границе с Крымом исчез украинский десантник, российские оккупанты и пропагандисты из ОРДЛО инициировали кампанию по дискредитации Вооруженных сил Украины и ее личного состава.

В частности, в соцсетях появились фейки о военнослужащем 95-й десантно-штурмовой бригады Евгении Добринском, который 30 мая пропал с места несения службы на границе с незаконно аннексированным Крымом.

Ранее командование десантно-штурмовых войск ВСУ усомнилось в достоверности видео с якобы "задержанием" бойца оккупантами из ФСБ, а теперь на нем обнаружились факты, которые свидетельствуют о недостоверности снятых кадров.

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"Головным убором формы одежды в данном подразделении определена панама летняя, а не фуражка полевая, которую надели на военнослужащего. Также не учтены время суток и погодные условия, во время которых "исчез" военный, а это около половины пятого утра", – заявили в ДВШ.

Фейковое "задержание" старшего солдата ВСУ Евгения Добринского в Крыму. Видео: ФСБ

Кроме того, в соцсетях появились фейковые сообщения о якобы издевательствах над десантником со стороны командования.

Фейк ОРДЛО о пропавшем украинском солдате

"Участия в боевых действиях Евгений еще не принимал. Указанные имена и фамилии его командиров совсем не реальные. Настоящая фамилия его командира роты начинается на "С", а командира взвода на "Т" и многое другое", – развенчали ложь пропагандистов в ВСУ.

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На этом фоне украинские военные отметили, что ФСБшники и оккупанты Донбасса "играют не в одну дудку".

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"К сожалению, в данной ситуации старший солдат Евгений Добринский стал марионеткой в информационной войне, которая ведется российским агрессором", – констатируют в пресс-службе командования ДВШ.

Напомним, что Евгений Добринский исчез ранним утром 30 мая со своего места дислокации недалеко от поселка Сиваш Генического района в Херсонской области. Украинские СМИ узнали, что в тот же день он звонил сослуживцу и сообщил, что находится в Крыму, а оккупанты проверяли его паспортные данные.

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