Пропавший боец на админгранице с Крымом выходил на связь – СМИ

Военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Добринский, который исчез во время службы в Херсонской области на админгранице с Крымом, после исчезновения звонил своему сослуживцу. Об этом сообщает УНН.

Солдат исчез около пяти утра во время службы недалеко от поселка Сиваш Генического района. Это произошло в 200 метрах от основного пункта наблюдения. На месте были обнаружены следы волочения человека по земле.

Как сообщило СМИ, около 11 часов утра в день исчезновения Добринский позвонил сослуживцу и рассказал, что он находится во временно оккупированном Крыму. Точного места он не назвал, сказав, что не знает об этом.

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Боец ВСУ уточнил, что оккупанты якобы проверяли его паспортные данные.

Напомним, начальник службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ майор Валентин Шевченко рассказал, что "особый состав, который задействован в несении службы в данном районе имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи".

Также в оккупированном Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности России заявили о задержании украинца, который якобы готовил теракты и пытался завербовать жителей полуострова.

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