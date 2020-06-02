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Гибель шестилетней девочки в Крыму: отца ребенка задержали

2 июня, 08:24

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Тело малышки нашли в Северо-Крымском канале

В оккупированном Крыму правоохранители задержали отца шестилетней девочки, тело которой нашли в Северо-Крымском канале. Об этом рассказали в так называемом "Следкоме России по Крыму и Севастополю".

Там уточнили, что мужчина оставил дочку без "надлежащего присмотра и, будучи в нетрезвом состоянии, не заметил ее исчезновения". Сейчас с мужчиной проводят следственные действия, а расследование смерти ребенка продолжается.

Отметим, что поисками шестилетней Карины Левиной в Ленинском районе занимались более 100 человек и задействовали 25 единиц техники. Выяснилось, что 31 мая ребенок вместе с отцом и его приятелями были на рыбалке. Взрослые настолько увлеклись алкоголем, что не заметили, как девочка исчезла.

Напомним, ранее во Львовской области в Новом Роздоле почти сутки искали двух пропавших мальчиков.Чтобы найти школьников, на ноги подняли всю полицию города. Разыскали ребят в Пустомытовском районе возле одного из торгово-развлекательных центров.

А в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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