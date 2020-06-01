Разыскивали более сотни людей: пропавшую в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

В Крыму, где недавно нашли тело крымского татарина, мертвой нашли пропавшую шестилетнюю Карину Левину. Тело ребенка обнаружили в Северо-Крымском канале, сообщает "Крым Реалии".

"Ребенок 2014 года рождения, к сожалению, обнаружен без признаков жизни. Поисковые работы завершены. Ведутся следственные действия", – рассказал так называемый глава подконтрольного России МЧС полуострова ведомства Сергей Шахов.

Он отметил, что поисками малышки в Ленинском районе занимались более 100 человек. Также в них задействовали 25 единиц техники. Тело девочки в Северо-Крымском канале нашли водолазы.

Как рассказали в подконтрольном России следственном комитете Крыма, девочка пропала 31 мая. Тогда ребенок вместе с отцом и его приятелями были на рыбалке. Взрослые настолько увлеклись алкоголем, что не заметили, как ребенок исчез с поля зрения. Об исчезновении малышки в правоохранительные органы сообщила ее бабушка.

Напомним, ранее во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков.

А в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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