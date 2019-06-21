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Херсонский суд арестовал пособника крымских оккупантов

21 июня, 13:56

Члену "Крымского казачьего войска" грозит до пяти лет лишения свободы

Одна из наград крымского режима, выданная пособнику оккупантов
Одна из наград крымского режима, выданная пособнику оккупантов.

Херсонский городской суд отправил под домашний арест с использованием браслета участника незаконного формирования "Крымское казачье войско".

Об этом сообщает Нацполиция.

Участники этого формирования активно способствовали оккупации Российской Федерацией полуострова Крым в 2014 году.

Полицейские установили, что 55-летний уроженец Херсонской области с февраля по апрель 2014 г. организовывал и принимал активное участие в проведении незаконных собраний и митингов на территории Раздольненского района Автономной Республики Крым. Эти мероприятия проводились в поддержку незаконной оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией.

За свою активность пособник оккпуантов был награжден медалями "За защиту Крыма" и "За возвращение Крыма". Он также получил гражданство РФ помимо украинского.

Сотрудники Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г.. Севастополе установили местонахождение злоумышленника. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность Украины). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщалось, СБУ задержала экс-главу "Центризбиркома "ДНР".

Также мы сообщали о ликвидации очередного боевика на Донбассе.

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Тег Крым, полиция, казаки, оккупанты

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