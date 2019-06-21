Херсонский суд арестовал пособника крымских оккупантов
Члену "Крымского казачьего войска" грозит до пяти лет лишения свободы
Херсонский городской суд отправил под домашний арест с использованием браслета участника незаконного формирования "Крымское казачье войско".
Об этом сообщает Нацполиция.
Участники этого формирования активно способствовали оккупации Российской Федерацией полуострова Крым в 2014 году.
Полицейские установили, что 55-летний уроженец Херсонской области с февраля по апрель 2014 г. организовывал и принимал активное участие в проведении незаконных собраний и митингов на территории Раздольненского района Автономной Республики Крым. Эти мероприятия проводились в поддержку незаконной оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией.
За свою активность пособник оккпуантов был награжден медалями "За защиту Крыма" и "За возвращение Крыма". Он также получил гражданство РФ помимо украинского.
Сотрудники Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г.. Севастополе установили местонахождение злоумышленника. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность Украины). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Как сообщалось, СБУ задержала экс-главу "Центризбиркома "ДНР".
Также мы сообщали о ликвидации очередного боевика на Донбассе.
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