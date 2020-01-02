И под водой, и в небе: Россия активизирует военные учения в Крыму

Фото: function.mil.ru

Россия продолжает проводить в аннексированном Крыму военные учения. Так, даже в новогодние праздники на полуострове прошло "учение по борьбе с подводными диверсантами условного противника". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Военнослужащие отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами (ПДСС) Черноморского флота провели плановое учение, в ходе которого отработали учебно-боевые задачи под водой. Боевые пловцы провели поиск условных диверсантов в специальном снаряжении в составе группы. Кроме того, мониторинг подводной обстановки был осуществлен с борта противодиверсионного катера многоцелевого назначения типа "Грачонок" при помощи поисково-спасательного комплекса "Кальмар", – рассказали в российском ведомстве.

Отмечается, что "диверсанты, роль которых выполняли водолазные специалисты из состава отряда ПДСС, были обнаружены и условно уничтожены с применением подводного стрелкового оружия, после чего боевые пловцы произвели подводный осмотр назначенного района акватории на предмет наличия установленных минно-взрывных устройств".

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В свою очередь в Южном военном округе РФ сообщили, что российские военные намерены "на 15% увеличить количество летно-тактических учений с участием экипажей вертолетов в аннексированном Крыму".

"Основное внимание будет уделено выполнению полетных заданий в горной местности, ночью и в сложных метеорологических условиях. Вертолетчики отработают доставку боеприпасов и различных грузов в труднодоступные горные районы, сопровождение колонн, высадку тактического воздушного десанта, огневую поддержку действий штурмовых отрядов и войск на земле", – говорится в сообщении.

Там также отметили, что на территории аннексированного Крыма "в 2020 году с экипажами вертолетов будет проведено более 40 учений различного масштаба".

"В учебно-боевых мероприятиях будут задействованы ударные вертолеты Ми-35, Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", – рассказали в Южном военном округе России.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", оккупанты провели учения в небенад Крымом. Летчики за штурвалами истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М провели воздушные дуэли. "В ходе учебно-тренировочных полетов молодые асы выполнили полеты по одиночному плану, а также в составе пар и звеньев", – сообщает пресс-служба.

Также в сентябре в Крыму Россия провела масштабные учения, к которым привлекла противокорабельные ракетные комплексы, артиллерию и около тысячи военнослужащих.

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