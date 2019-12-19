Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,41
26,02

Оккупанты в Крыму провели воздушные учения: устроили дуэли

19 декабря, 15:49

К учениям задействовали шесть российских самолетов

РФ снова выдвигает свои условия.

РФ снова выдвигает свои условия. / Фото: AFP

Россияне провели учения в небе над оккупированным Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Летчики за штурвалами истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М провели воздушные дуэли.

"В ходе учебно-тренировочных полетов молодые асы выполнили полеты по одиночному плану, а также в составе пар и звеньев", – сообщает пресс-служба.

Реклама

В конце летчики провели дуэли с отработкой элементов сложного пилотажа.

Всего в учебно-тренировочных полетах было задействовано шесть самолетов из состава полка морской авиации и противовоздушной обороны.

Напомним, в сентябре в Крыму Россия провела масштабные учения, в которых задействовала противокорабельные ракетные комплексы, артиллерию и около тысячи российских военнослужащих.

Также мы писали о том, что в свою очередь Военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке. На учения моряков и летчиков подняли по сигналу тревоги и был осуществлен выход из пункта базирования для отработки задач.

Кроме того, в сентябре на учениях "Центр-2019" в РФ во время десантирования из самолетов Ил-76 разбились две боевые машины десанта. Экипажей внутри машин не было.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Крым учения воздушные силы истребители оккупанты

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский объяснил, почему Путин выглядел злым на переговорах
Зеленский объяснил, почему Путин выглядел злым на переговорахПолитика
В Кремле ответили на слова Зеленского:
В Кремле ответили на слова Зеленского: "Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме"Политика
"Клуб любителей оккупации": какие страны не поддержали резолюцию по КрымуПолитика
Россия грабит Украину в Крыму: удастся ли сохранить исторические ценности и памятники
Россия грабит Украину в Крыму: удастся ли сохранить исторические ценности и памятникиКрым
В лобовом ДТП в Крыму погибли четыре человека: подробности
В лобовом ДТП в Крыму погибли четыре человека: подробностиКрым
Когда придет зима: погода продолжает преподносить сюрпризы украинцам
Когда придет зима: погода продолжает преподносить сюрпризы украинцамУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...