Оккупанты в Крыму провели воздушные учения: устроили дуэли

РФ снова выдвигает свои условия. / Фото: AFP

Россияне провели учения в небе над оккупированным Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Летчики за штурвалами истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М провели воздушные дуэли.

"В ходе учебно-тренировочных полетов молодые асы выполнили полеты по одиночному плану, а также в составе пар и звеньев", – сообщает пресс-служба.

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В конце летчики провели дуэли с отработкой элементов сложного пилотажа.

Всего в учебно-тренировочных полетах было задействовано шесть самолетов из состава полка морской авиации и противовоздушной обороны.

Напомним, в сентябре в Крыму Россия провела масштабные учения, в которых задействовала противокорабельные ракетные комплексы, артиллерию и около тысячи российских военнослужащих.

Также мы писали о том, что в свою очередь Военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке. На учения моряков и летчиков подняли по сигналу тревоги и был осуществлен выход из пункта базирования для отработки задач.

Кроме того, в сентябре на учениях "Центр-2019" в РФ во время десантирования из самолетов Ил-76 разбились две боевые машины десанта. Экипажей внутри машин не было.

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