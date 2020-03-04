Итальянские политики приехали в Крым: в Украине резко отреагировали

МИД напомнил о неизбежной ответственности за нарушение правил въезда и выезда с оккупированных территорий

Спустя неделю после шестой годовщины оккупации Крыма Россией ряд СМИ сообщил о визите на аннексированный полуостров итальянской делегации из шести представителей муниципалитетов Сицилии.

Министерство иностранных дел Украины выступило с решительным осуждением итальянских делегатов, обвинив их в подрывании суверенитета и территориальной целостности страны и назвав эту поездку "откровенным нарушением законодательства Украины и норм международного права".

"Посещение временно оккупированных территорий АР Крым сицилийской делегацией направлено в угоду России-агрессору в ее противоправных действиях и не соответствует политике непризнания Европейского союза, соучредителем которого является Италия", – отметили дипломаты.

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В коммюнике напомнили о том, что 4 марта Комитет постоянных представителей ЕС согласовал проект решения о продлении индивидуальных санкций против людей, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины, а во время визита президента Владимира Зеленского в Италию лидеры страны подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Дипломаты подчеркнули неизбежность правовой ответственности за нарушение порядка въезда и выезда с временно оккупированных территорий Украины.

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"Любые контакты или сотрудничество с российской оккупационной администрацией в Крыму не признаются международным сообществом и поэтому не имеют юридической силы", – также добавили в МИД.

Напомним, в январе российский президент Владимир Путин тоже посетил аннексированный Крым. В связи с этим Министерство иностранных дел Украины передало в МИД России дипломатическую ноту, но в Москве цинично отказались ее принять.

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