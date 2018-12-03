Из-за блокирования Россией Керченского пролива международные корабли попали в аварии
С 25 ноября сотни кораблей находились в ожидании разрешения на проход через Керченский пролив
В Черном и Азовском морях произошли аварии морских судов из-за блокирования Российской Федерацией Керченского пролива. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) в Facebook.
Сообщается, что с 25 ноября сотни кораблей находились в ожидании разрешения на проход через Керченский пролив, как в направлении Черного, так и в направлении Азовского морей. Из-за скопления кораблей произошли аварии.
facebook.com/MinistryforTOTandIDPs
Так, по данным международных систем мониторинга судов 30 ноября грузовое судно Республики Того, во время маневрирования вблизи Керченского пролива понесло повреждения из-за запутывания винта судна в якорной цепи другого грузового судна Республики Мальта. Оба корабля находились на пути к портам в Азовском море.
Кроме того, 1 декабря на выходе из Азовского моря вблизи Керченского пролива буксир PAL 3 (Российская Федерация) потерял контроль над буксированою баржей SHILAYNYAY, что была загружена около 4000 тонн пшеницы, за что баржа оторвалась и села на мель вблизи мыса Каменный. Капитан буксира несколько часов пытался самостоятельно снять баржу с мели, однако попытки оказались тщетными.
Как сообщалось, 30 ноября в Керченском проливе столкнулись два грузовых судна, направлявшихся в Азовское море из порта Констанца в Румынии. Они ждали разрешения пройти через пролив. У грузового корабля Lady Maria в результате инцидента повредился винт двигателя, а Azov Concord потерял якорь с цепью.
Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.
Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли.
Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.
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