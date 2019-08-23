Издание Guardian убрало слово "Россия" из подписи к фото с крымского фестиваля

Газета также добавила к исправленной подписи пояснение о том, что Крым был незаконно аннексирован Россией в 2014 году.

Оккупанты провалили курортный сезон в Крыму. Фото: скриншот

Британская газета Guardian убрала упоминание о России из описания к размещенной на ее сайте фотографии с крымского фестиваля "Таврида – АРТ", которую она поместила в топ-20 лучших снимков дня по итогам минувшего четверга.

"Крым. Гости посещают 5-й фестиваль "Таврида – АРТ" недалеко от города Судак", - теперь говорится в подписи издания к снимку.

Газета также добавила к исправленной подписи пояснение о том, что Крым был незаконно аннексирован Россией в 2014 году.

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Ранее посольство России в Великобритании опубликовало карту, где Крым обозначен территорией Украины. В свою очередь, МИД Украины заметил это и поблагодарил россиян за признание очевидного факта. Об этом говорится на официальной странице украинского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Отмечается, что посольство РФ в Великобритании опубликовало на своей странице карту мира и процитировало слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова: "Под давлением Вашингтона, который преследует собственные геополитические цели, НАТО проводят агрессивную антироссийскую политику".

Однако на карте Крым обозначен территорией Украины. Это заметило МИД Украины и ответило на твит: "Спасибо за признание очевидного! Мы ожидаем, что другие ведомства Кремля последуют вашему примеру. Крым – это Украина".

Напомним, на днях в Крыму подняли флаг Украины в память о погибших на Донбассе 6 августа морских пехотинцах.

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