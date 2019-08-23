В Ялте стелу отеля "Интурист" разрисовали в цвета украинского флага

В оккупированном Россией Крыму неизвестные разрисовали стелу гостиницы "Интурист" в окрестностях Ялты в цвета украинского флага. Об этом сообщает Украинский милитарный портал.
"Неизвестные украинские патриоты напомнили оккупантам о незаконной аннексии Крыма и разрисовали стелу "Интуриста" в окрестностях Ялты в цвета украинского флага", – говорится в сообщении.
Напомним, что 23 августа страна отмечает День Государственного флага Украины . Этот праздник учрежден указом второго президента Украины Леонида Кучмы 23 августа 2004 года.
На Софийской площади в Киеве торжественно подняли национальный флаг Украины, а также присвоили наименования боевым военным частям Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.
А в Одессе в честь праздника на Потемкинской лестнице развернули 28-метровый сине-желтый флаг. Во время поднятия флага возле памятника Дюку выступал оркестр Военно-морских сил Украины.
Кроме того, "Сегодня" поставили перед собой амбициозную задачу – установить рекорд Украины ко Дню Государственного флага и Дню Независимости.
Съемочные группы "Сегодня" одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках Украины: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках. Эксперты зафиксируют собственный рекорд "Сегодня".
Направление поездок съемочные группы разыграли путем жеребьевки.
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