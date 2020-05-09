Казаки, авиационный парад и российские акции: в Крыму отметили 9 мая (фото)

В то время, как во всем мире 9 мая отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, в оккупированном Крыму, как и в России, празднуют "День Победы в Великой отечественной войне". Однако из-за введенного на полуострове карантина массовые мероприятия отменили. Впрочем, российскую акцию "Бессмертный полк" все равно провели. Об этом сообщает Крым.Реалии.
Отмечается, что крымчан призвали размещать портреты своих родственников и ветеранов из окон домов. Однако не все соблюдали карантин: в Симферополе возложить цветы к Вечному огню пришли семьи с детьми, пенсионеры, ветераны Афганской войны, казаки, представители подконтрольных Кремлю "властей" Крыма.
В Севастополе повесили билборды с фотографиями участников Второй мировой войны.
В Керчи прошел авиационный парад. Местные жители, несмотря на карантин, поднялись на гору Митридат, чтобы посмотреть пролет воздушных судов.
Напомним, что на оккупированной территории Донбасса ко "Дню Победы" повсюду развесили коммунистическую символику. В Донецке, например, на окнах многих зданий наклеены бумажные цифры "9". В городе множество плакатов с надписями о том, как там якобы уважают ветеранов.
А в закрытом на карантин Кремле Владимир Путин в одиночестве провел смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка.
Тем временем в Беларуси провели масштабный парад:
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