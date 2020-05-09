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Казаки, авиационный парад и российские акции: в Крыму отметили 9 мая (фото)

9 мая, 18:03

Татьяна Очеретяна

Повсюду в Крыму развешали российские флаги и коммунистическую символику

В то время, как во всем мире 9 мая отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, в оккупированном Крыму, как и в России, празднуют "День Победы в Великой отечественной войне". Однако из-за введенного на полуострове карантина массовые мероприятия отменили. Впрочем, российскую акцию "Бессмертный полк" все равно провели. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Отмечается, что крымчан призвали размещать портреты своих родственников и ветеранов из окон домов. Однако не все соблюдали карантин: в Симферополе возложить цветы к Вечному огню пришли семьи с детьми, пенсионеры, ветераны Афганской войны, казаки, представители подконтрольных Кремлю "властей" Крыма.

В Севастополе повесили билборды с фотографиями участников Второй мировой войны.

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В Керчи прошел авиационный парад. Местные жители, несмотря на карантин, поднялись на гору Митридат, чтобы посмотреть пролет воздушных судов.

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Напомним, что на оккупированной территории Донбасса ко "Дню Победы" повсюду развесили коммунистическую символику. В Донецке, например, на окнах многих зданий наклеены бумажные цифры "9". В городе множество плакатов с надписями о том, как там якобы уважают ветеранов.

А в закрытом на карантин Кремле Владимир Путин в одиночестве провел смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка.

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Тем временем в Беларуси провели масштабный парад:

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Крым День победы 9 мая празднование

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