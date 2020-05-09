В закрытом на карантин Кремле состоялся "персональный парад" для Путина

На фоне вспышки коронавируса и пандемии, парад в России на Красной площади отменили, а точнее перенесли. Но в День победы над нацизмом, который в России празднуется, как "День Победы в Великой отечественной войне", президент РФ Владимир Путин в одиночестве провел смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

Заметим, после короткого обращения к солдатам, с упоминанием "Красной Армии", "жертвы советского народа" и "наследников Великой Победы", Путин пошел возлагать цветы к мемориалу "Могила неизвестного солдата" и стелле городов-героев.

А в это время над пустующей Красной площадью и закрытым для посещения туристов Кремлем прошел воздушный парад боевых самолетов российской армии.

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К стати, в этом году, равно как и в прошлом, Путин не поздравил президента Зеленского с Днем победы над нацизмом.

Напомним, что в последние дни в России устанавливаются рекорды по заболеваемости коронавирусной инфекцией. И, согласно данным, 7 мая в РФ за сутки заразилось почти столько же, сколько в Украине за все время пандемии.

Ранее сообщалось, что шаманы России вышли на тропу войны с коронавирусом.

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