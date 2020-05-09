Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Мировые новости
  2. Россия

В закрытом на карантин Кремле состоялся "персональный парад" для Путина

9 мая, 17:50

Юрий Божко

Глава России осуществил смотр Президентского полка

На фоне вспышки коронавируса и пандемии, парад в России на Красной площади отменили, а точнее перенесли. Но в День победы над нацизмом, который в России празднуется, как "День Победы в Великой отечественной войне", президент РФ Владимир Путин в одиночестве провел смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

Заметим, после короткого обращения к солдатам, с упоминанием "Красной Армии", "жертвы советского народа" и "наследников Великой Победы", Путин пошел возлагать цветы к мемориалу "Могила неизвестного солдата" и стелле городов-героев.

А в это время над пустующей Красной площадью и закрытым для посещения туристов Кремлем прошел воздушный парад боевых самолетов российской армии.

Реклама

В тренде
Количество пациентов с COVID-19 превысило четыре миллиона

К стати, в этом году, равно как и в прошлом, Путин не поздравил президента Зеленского с Днем победы над нацизмом.

Напомним, что в последние дни в России устанавливаются рекорды по заболеваемости коронавирусной инфекцией. И, согласно данным, 7 мая в РФ за сутки заразилось почти столько же, сколько в Украине за все время пандемии.

Ранее сообщалось, что шаманы России вышли на тропу войны с коронавирусом.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

президент День победы парад Владимир Путин

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пристайко рассказал, от чего зависит прекращение войны России против Украины
Пристайко рассказал, от чего зависит прекращение войны России против УкраиныПолитика
Снятие санкций с России за гумпомощь: Италия решительно ответила на просьбу
Снятие санкций с России за гумпомощь: Италия решительно ответила на просьбуЕвросоюз
В Боснию и Герцеговину не пустили военных медиков из России: названа причина
В Боснию и Герцеговину не пустили военных медиков из России: названа причинаРоссия
Крым – это Украина, а Россия ответственна за войну: новый документ Евросоюза
Крым – это Украина, а Россия ответственна за войну: новый документ ЕвросоюзаПолитика
Россия попыталась заблокировать в ПАСЕ украинский доклад о вооруженной агрессии
Россия попыталась заблокировать в ПАСЕ украинский доклад о вооруженной агрессииПолитика
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать Украине
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать УкраинеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...