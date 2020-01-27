Керченская переправа: остались разбитые ларьки и пустынные отстойники

Разруха и запустение - появились фото и видео с Керченской переправы

В оккупированном Крыму спустя полтора года после открытия движения автомобилей по Крымскому мосту на Керченской переправе остались разбитые ларьки, пустые автомобильные отстойники, а десятки людей потеряли работу

Как сообщает местное издание "Керчь.ФМ", теперь на переправу перестали ходить даже автобусы, а на стоянках, куда загоняли машины перед тем, как отправить их на паром, все ограждено забором.

Охранный пункт больше напоминает склад вещей, терминалы для досмотра потихоньку разбирают, на территории стоят несколько автомобилей.

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Второй отстойник, который находился прямо перед кассами, оказался не таким закрытым – заборы есть, но пройти можно любой стороны без особого труда. В некоторых местах здесь свалка.

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У касс, куда раньше нельзя было пройти без досмотра самого пассажира и его багажа, все находится в запустении. Ларьки, которые торговали напитками и едой, опустели. Где-то устроили склад, где-то так и остались накрытые столики, но судя по слою пыли на окнах, здесь явно давно никто не появлялся.

Некоторые ларьки полностью разбили, из них вытащили торговое оборудование, которое так и продолжает лежать. Коридор, по которому после касс пешие пассажир следовали к парому, частично открыт и порос растениями, но пройти к воде с этой стороны невозможно – стоят ворота, через которые видно пришвартованный паром у пирса.

Напомним, что недавно президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом. Но этот мост и железная дорога явно сооружались в военных целях – для быстрой переброски войск. Об этом идет речь в материале о Крымском мосте Путина как военной угрозе для Украины.

В свою очередь Киев сделал заявление о визите Путина в Крым. Украинские дипломаты указали, что никакие действия оккупантов не смогут изменить статус полуострова как украинской территории, и направили Москве ноту протеста.

Видео поездки Путина в Крым:

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