Коронавирус атакует Крым: число заболевших резко возросло

86 случаев COVID-19 на полуостров завезли из России

В Крыму, где из-за коронавируса уже провалили курортный сезон, за последние сутки, 10 июня, обнаружили 25 новых случаев COVID-19. Число зараженных на полуострове возросло до 483. Об этом в Facebook заявил подконтрольный Москве "глава" Крыма Сергей Аксенов.

"19 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая – при обращении за медицинской помощью, 2 случая – при лабораторном скрининге здоровых лиц. Из общего количества выявленных случаев 11 зарегистрированы в очаге по ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница", – рассказал он.

Также известно, что 5 новых случаев обнаружили в Красногвардейском районе, 2 – в Симферополе, 15 – в Евпатории. В Евпатории 10 зараженных оказались пациентами местной больницы, еще двое – сотрудниками медучреждения. Еще по одному случаю зафиксировали в Бахчисарайском районе, Феодосии и Черноморском районе.

Реклама

Отметим, что из всех обнаруженных на полуострове случаев COVID-19:

33 "привезли" из-за границы

86 завезенные из России и "контактирующие" с ними

С начала эпидемии в Крыму от коронавируса выздоровели 350 человек, а умерли – 15 пациентов.

В тренде На Донбассе боевики усилили обстрелы и схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ

Напомним, в Крыму намеренно искажают статистику летальности и заболеваемости COVID-19. Таким образом оккупанты хотят продолжить ослабление карантинных ограничений.

Ранее мы уже сообщали, что в Крыму люди заражаются целыми семьями, а оккупанты запрещают врачам сообщать реальные данные.

Реклама

Смотрите также, во что оккупанты превратили Крым за шесть лет аннексии:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама