Коронавирус в Крыму: стало известно, сколько людей под наблюдением

В оккупированном Россией Крыму более 130 человек находятся под наблюдением врачей в связи с подозрением на коронавирус. Об этом со сообщают так называемые местные "власти".

Известно, что эти люди могли ранее контактировать с потенциальными носителями этого вируса.

"Осуществляется наблюдение за состоянием здоровья граждан, посещавших неблагополучные по коронавирусной инфекции территории и имевших возможные контакты с заболевшими лицами. По состоянию на 16 марта 2020 года под медицинским наблюдением на дому остаются 132 человека, им проводят лабораторные обследования", — говорится в сообщении.

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По информации источника, все они находятся на самоизоляции, но под наблюдением медиков.

Напомним, ранее мы писали, что в Крыму из больницы сбежала пациентка с подозрением на COVID-19. Соседкам по палате она рассказала, что направилась в Ростовскую область. Ее объявили в розыск.

Позже она сама прокомментировала этот инцидент. Женщина заявила, что врачи необоснованно продержали ее четыре дня в инфекционной больнице.

"Меня попросили медики "для отчетности" приехать на час в больницу сдать анализ, по приезде заперли и объявили, что на 14 суток. Написали, что у меня ОРВИ, которого не было. Я просидела там четыре дня, сдала четыре анализа. Как ушла, поехала к терапевту и получила заключение, что здорова", – рассказала она.

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