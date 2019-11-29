Крым – это не Россия: в МИД Польши обратились к Apple

Фото: REUTERS/Mike Segar

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач напомнил американской компании Apple, что аннексированный Крым не является частью России.

"Позвольте мне присоединиться к Украине, выражая разочарование действиями Apple. А именно недавнего подхода к Крыму, трактуя его как часть России. Напомню один очевидный факт: это не так. Стыд вам, Apple" – написал Пшедач в Twitter.

Напомним, ранее позицию властей Украины относительно обозначения компанией Apple аннексированного Крымского полуострова в качестве российской территории разделила Литва.

Реклама

"Мы разделяем разочарование Украины в связи с подходом Apple относительно обозначения Крыма частью России. Мы призываем Apple отказаться от этой невежественной точки зрения, поскольку статус-кво в Крыму не менялся: он по-прежнему оккупирован Россией, это территория Украины, а в этой войне продолжают гибнуть люди", – заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

В тренде Убийство целой семьи в Запорожье: появились новые версии и подробности

Напомним, на этой неделе председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что компания Apple признала оккупированный Крым "частью России" и внесла правки в свою продукцию.

Ранее в этом месяце третий комитет Генассамблеи ООН, который занимается социальными и гуманитарными вопросами, включая вопросы прав человека, принял резолюцию, которая касается аннексированного Крыма.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама