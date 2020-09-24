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В Крыму из кранов потекла черная "вода": фото

24 сентября, 09:53

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В квартирах выше пятого этажа воды нет вообще

В оккупированном Крыму, где заканчиваются последние запасы воды, у местных жителей из кранов потекла неизвестная черная жидкость. Соответствующие фото разместил блогер RoksolanaToday&КрымUA в Twitter.

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Согласно опубликованным данным, в Симферополе на улице Кечкеметской почти двое суток практически не было воды, после чего из кранов потекла темная жидкость.

Также известно, что сейчас на улицах Бела Куна, Донской и Кечкеметской воды нет в квартирах на пятом и выше этажах. В остальных – грязная коричневая вода.

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Напомним, ранее мы писали, что впервые за последние 70 лет начали качать воду в Симферополь из высыхающего Тайганского водохранилища, потому что Симферопольское окончательно высохло.

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Из-за засухи оккупанты ввели жесткое ограничение подачи воды в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах. Теперь воду местным жителям подают только утром и вечером. Однако люди недовольны такими ограничениями, ведь вода есть только в то время, когда большинство находится на работе. Также недавно в сети показывали фото не черной, а желтой "воды" из кранов.

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вода Крым засуха оккупанты
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