Россия грабит Украину в Крыму: удастся ли сохранить исторические ценности и памятники

До аннексии, в музейных учреждениях Крыма хранились более миллиона единиц музейного фонда. Вместе с аннексией, доступ к предметам буквально оказался отрезан

/ Фото: Pixabay

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Крым – уникальная территория, сохраняющая следы истории множества культур. Доступ к артефактам древности оказался отрезан вместе с аннексией полуострова. Российские оккупанты не церемонятся с историческими ценностями – строительство трассы "Керчь-Севастополь", по оценкам специалистов, привело к уничтожению 90 памятников археологии. Еще десятки объектов окажутся под угрозой исчезновения в следующем году.

Оккупация Крымского исторического наследия: масштаб бедствия

До аннексии в музейных учреждениях Крыма хранились более миллиона единиц музейного фонда. Когда Россия захватила полуостров, доступ украинских ученых к предметам оказался отрезан. Историки могут лишь предполагать, но в прогнозах уверены: учитывая темпы раскопок, сейчас в музеях Крыма предметов значительно больше.

"На территории Автономной республики Крым действовало 31 музейное учреждение республиканского подчинения и более 300 ведомственных музейных учреждений. В Крыму насчитывалось 815 тысяч 937 предметов государственной части музейного фонда Украины, в Севастополе – 320 тысяч 163 предметов государственной части музейного фонда. Таким образом, общее число предметов в Крымских музейных учреждениях – более миллиона единиц. Если брать во внимание, что 2014-2019 годы активны в части незаконных археологических исследований, которые проводила РФ, то количество предметом возрастет. Насчет недвижимого культурного наследия, то на 2014 год в АРК под охраной государстванаходилось 4632 памятника национального и местного значения без учета внутрикомплексных объектов. Вместе с Севастополем – 5991 памятка местного и национального значения. От Украины один объект внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и пять объектов – в предварительный список кандидатов в список всемирного наследия", – рассказывает в ходе круглого стола "Культурное наследие на оккупированных территориях и механизмы ее защиты" координатор проектов Крымского института стратегических исследований Эльмира Аблялимова

В чем угроза наследию Крыма?

В отношении исторических объектов Крыма украинские специалисты выделяют 4 вида нарушений:

Присвоение объектов; Незаконные археологические исследования; Незаконные перемещения предметов из Крыма в Россию; Перестройка и изменение недвижимых исторических памяток с потерей аутентичности.

Против сохранности исторического наследия Крыма играет и сама правовая система России. Специалисты объясняют: в Украине исторические памятники делятся на 2 группы: национального и местного значения. В России таких категорий больше. Там выделяют памятки федерального, местного и регионального значения.

"В 2014-2015 году, когда длился так называемый "переходной период", памятки, которые уже были внесены Украиной в государственный реестр недвижимых памяток Украины, автоматически были перенесены в реестр памяток РФ, но некоторые из них понижены с памятника национального до местного значения. На сегодняшний день РФ не может поставить на учет 2,5 тысячи объектов археологического наследия Крыма. Эти объекты археологического наследия находились в списках, составленных местными органами охраны культурного наследия. В 2014 году, когда РФ начала применять на территории Крыма так называемый "переходной период", она так и не смогла внести в государственный реестр эти памятки по следующей причине: В Российской федерации все объекты археологического наследия являются объектами федерального значения, а чтобы сделать их объектами федерального значения, нужно разработать проектную документацию. Разработать проектную документацию на 2,5 тысячи памяток они не могут, поэтому не могут внести их в свои реестры", – объясняет Денис Яшный, автор карты потерь археологических объектов при строительстве трассы "Керчь-Севастополь"

Отсутствие статуса делает исторические местности "уязвимыми" перед российским бизнесом. Историки разработали "карту потерь", которая наглядно демонстрирует количество исторических памяток, уничтоженных оккупантами лишь во время строительства трассы "Керчь-Севастополь".

На очереди еще десятки подобных трассе инфраструктурных объектов, а значит, историческое наследие Крыма продолжат уничтожать.

"На карте нанесены 90 объектов культурного наследия, которые уничтожены в Крыму во время строительства дороги. В том числе и бухта Бурун, где выход с моста выходил на трассу. Там изъяли и передали в камеральную обработку около 20 тысяч предметов, сколько из них попали в коллекционную опись – неизвестно. Не все строительные проекты реализованы до 2019 года . В 2020 на территории АРК Россия планирует реализацию еще 64 строительных проекта. Это все территории, на которых могут быть памятки, территории, которые могут попасть под застройку. И самым большим проектом следующего года станет исторический парк на Федюхиных высотах в Севастополе. Уже взяты разрешения на археологические работы, которые начнутся с весны следующего года. Что делать, как выработать систему защиты? Эта работа должна быть разделена на три части. Первое – прямой мониторинг открытых данных, информации, которая публикуется органами государственной власти РФ, открытых данных СМИ. Второе – обращение к археологам, архитекторам, которые могут сказать, есть ли на территории, которая отведена под проект, памятки. И третье – этап синтеза, когда мы собираем информацию и можем точно сказать, что происходило в Крыму в этом конкретно году", – , – говорит Денис Яшный

Что делать Украине, чтобы вернуть потерянное?

Специалисты уверены: если сейчас тщательно документировать потери, в будущем, при возврате Крыма под украинскую юрисдикцию можно будет требовать от России компенсации за утраченные во время оккупации ценности.

"Однажды идеолог нацизма Розенберг заявил, что достаточно уничтожить памятники народа, чтобы он во втором поколении перестал существовать как нация. Мне кажется, сейчас Россия так же действует в Крыму, вводя свою колониальную идеологию на оккупированных территориях. Последствия наших потерь культурных ценностей на территории Крыма непоправимы и не могут быть компенсированы ни развитием современной культуры, ни созданием новых произведений искусства. Над этим вопросом нужно работать системно. Во-первых, нам нужно собирать информацию, формировать реестры, проводить классификацию правонарушений или преступлений, привлекать к ответственности лиц, которые совершают такие преступления,работать над санкционной политикой, проводить более агрессивную политику на международных площадках. Уже сейчас мы должны думать о механизмах компенсаторной реституции. Хотя это стратегическая цель, мы уже сейчас должны говорить об этом", – говорит Эльмира Аблялимова.

На необходимость создания реестра исторических памяток указывают и в представительстве президента в АРК. Среди других шагов по спасению памятников истории там называют введение санкций и информирование мировой общественности

"В прошлом году проводились совещания, в частности, с Минкультом, Минюстом, МИДом, правоохранителями. Со стороны представительства ведется работа над тем, чтобы определить орган, который отвечает в условиях оккупации Крыма за управление объектами на территории полуострова; также говорилось о необходимости введения санкций против физических и юридических лиц, которые осуществляют незаконную археологическую разведку или причастны к разрушению тех объектов культурного наследия, которые находятся на оккупированной территории. Мы указывали, что необходимо создать единый реестр памяток культуры и истории Крыма, чтобы усиливать позиции Украины на международном уровне. В сентябре мы передали информацию, которая у нас есть, в ЮНЕСКО", – говорит заместитель постоянного представителя президента в АРК Тамила Ташева

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД, замглавы Украинской комиссии по делам ЮНЕСКО Сергей Рева объясняет, что Украина ежегодно информирует мировую общественность о проблемах культурного наследия Крыма.

"В условиях незаконной оккупации Крыма мыиспользуем каналы ЮНЕСКО для информирования международного сообщества о реальной ситуации в Крыму, в частности, в вопросе сохранения культурного наследия. Главные элементы работы – традиционные ежегодные информационные встречи, которые проводит генеральный директор ЮНЕСКО именно по вопросам ситуации в Крыму, где украинская сторона рассказывает, что там происходит. Для этого дважды в год мы обращаемся к причастным учреждениям за актуализированной информацией о том, что происходит в Крыму. Прямой мониторинг совершается в два этапа: визит экспертов ЮНЕСКО на территорию континентальной Украины, и второй этап, в будущем, в Крым. В прошлом году произошли два таких визита (на континентальную Украину) для сбора информации о ситуации во временно-оккупированном Крыму в сфере науки и СМИ, защите журналистов. В следующем году планируются еще два визита, которые касаются темы нашего круглого стола. Первый визит касается темы образования, а второй – по вопросам культуры, защиты культурного наследия. ЮНЕСКО уже сейчас создает список лиц, с которыми они хотели бы пообщаться", – говорит Сергей Рева.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о недавней резолюции Генассамблеи ООН по Крыму.

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