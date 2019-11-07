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Крымскую артистку с российским паспортом не пустили в Японию

7 ноября, 09:48

В посольстве Японии в Москве настаивают, чтобы она получала визу в Киеве

фото: itsmycity

фото: itsmycity

Япония запретила въезд саксофонистке, уроженке Крыма Веронике Кожухаровой из-за ее российского паспорта. Об этом сообщил ее коллега, российский композитор Александр Болдачев, с которым артистка должна была выступить в Японии, пишет Крым.Реалии.

По словам Болдачева, японское посольство в Москве настаивает, чтобы Кожухарова получала визу в Киеве как гражданка Украины, поскольку Япония не признает аннексию Крыма Россией.

Музыкант также заявил, что в диппредставительстве Японии ему разъяснили, что не могут давать визу украинцам, "которым насильно поменяли паспорт на русский".

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Напомним, ранее чешские пограничники отказались пускать в страну члена российской делегации, который направлялся в Прагу, где запланировано заседание российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Также мы писали, что в столичном аэропорту "Борисполь" пограничники отказали во въезде в страну депутаты Государственной думы России. В итоге российского депутата через государственную границу не пропустили и возвратили его обратным рейсом.

Кроме того, украинские пограничники отказали во въезде на территорию Украины российской телеведущей и видеоблогеру Анастасии Ивлеевой за незаконное посещение оккупированного Крыма.

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