В Украину не пустили депутата Госдумы РФ: появились подробности

Оказалось, что россиянину уже был ранее запрещен въезд в Украину сроком на три года

Фото: ГПСУ

В столичном аэропорту "Борисполь" пограничники отказали во въезде в страну депутаты Государственной думы России. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Во время прохождения пограничного контроля в аэропорту пограничники остановили гражданина России, который прилетел из Риги (Латвия). Они выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами.

В итоге российского депутата через государственную границу не пропустили и возвратили его обратным рейсом.

Как сообщали ранее новости "Сегодня", из-за усиления контроля на границе украинские пограничники отказали большому количеству граждан российской Федерации во въезде. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян рассказывал, сколько россиян не пустили в Украину с начала года.

Напомним, 1 января 2018 года начал работу биометрический контроль для фиксации биометрических данных граждан 71 страны. Отметим, что биоконтроль на административной границе с оккупированным Россией Крымом не касается граждан Украины, которые проживают на полуострове.

Так, новая система фиксации биометрических данных не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола. На границе проверяются паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорта. Предполагалось, что могут возникнуть технические проблемы только у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.

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